ФОТО | Нетрезвый водитель наивно пытался избежать ответственности за аварию
В среду в 14.30 в Тюри на улице Толли столкнулись два автомобиля. Один из водителей уселся на заднее сиденье в надежде, что никто не догадается, что именно он был за рулем.
В среду в 14.30 в Тюри на улице Толли столкнулись два автомобиля. Один из водителей уселся на заднее сиденье в надежде, что никто не догадается, что именно он был за рулем.
Сотрудник Пайдеской полиции Хейго Эйнассоо рассказал, что, прибыв на место ДТП, патруль обнаружил на припаркованный на обочине Nissan, с которым столкнулся Audi. За рулем последнего никого не было, хотя в салоне находились двое мужчин.
В ходе разбирательства при помощи наблюдательных местных жителей удалось выяснить, что в момент аварии автомобилем Audi управлял 31-летний мужчина, который перед приездом полицейских пересел на заднее сиденье. В машине находился также и владелец авто, который тоже подтвердил, что в момент ДТП за рулем был 31-летний мужчина.
Полиция определила у мужчины алкогольное опьянение и задержала как подозреваемого. Он и раньше наказывался за похожее правонарушение.
"Это был несчастный случай со счастливым концом, так как в Nissan никого не было. А всё могло бы закончиться гораздо печальнее", - сказал Эйнассоо.
Как в среду сообщил Департамент полиции и погранохраны, по состоянию на 19 часов в течение дня в Центр тревоги поступила информация о 107 ДТП. Из них 63 произошли в Таллинне и Харьюмаа.
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