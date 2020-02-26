ФОТО | Нетрезвый водитель наивно пытался избежать ответственности за аварию

Сотрудник Пайдеской полиции Хейго Эйнассоо рассказал, что, прибыв на место ДТП, патруль обнаружил на припаркованный на обочине Nissan, с которым столкнулся Audi. За рулем последнего никого не было, хотя в салоне находились двое мужчин.

В ходе разбирательства при помощи наблюдательных местных жителей удалось выяснить, что в момент аварии автомобилем Audi управлял 31-летний мужчина, который перед приездом полицейских пересел на заднее сиденье. В машине находился также и владелец авто, который тоже подтвердил, что в момент ДТП за рулем был 31-летний мужчина.

Полиция определила у мужчины алкогольное опьянение и задержала как подозреваемого. Он и раньше наказывался за похожее правонарушение.

"Это был несчастный случай со счастливым концом, так как в Nissan никого не было. А всё могло бы закончиться гораздо печальнее", - сказал Эйнассоо.

Как в среду сообщил Департамент полиции и погранохраны, по состоянию на 19 часов в течение дня в Центр тревоги поступила информация о 107 ДТП. Из них 63 произошли в Таллинне и Харьюмаа.

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