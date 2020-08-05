05.08.2020, 21:27
ФОТО | Нетрезвый водитель мотороллера устроил аварию
В 19.10 в селе Калбу (Рапламаа) произошло ДТП: на шоссе Локута — Кехтна столкнулись мотороллер и легковой автомобиль.
В 19.10 в селе Калбу (Рапламаа) произошло ДТП: на шоссе Локута — Кехтна столкнулись мотороллер и легковой автомобиль.
По предварительным данным, аварию повлекли действия водителя мотороллера. Мужчина сам пострадал в происшествии, скорая помощь доставила его в больницу.
Проведенная полицией предварительная проверка показала, что водитель мотороллера был нетрезв. Окончательное заключение даст анализ крови.
Находившаяся за рулем легкового автомобиля женщина отделалась испугом.
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