05.08.2020, 21:27

ФОТО | Нетрезвый водитель мотороллера устроил аварию


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Avarii Raplamaal Foto: Kaspar Pokk

В 19.10 в селе Калбу (Рапламаа) произошло ДТП: на шоссе Локута — Кехтна столкнулись мотороллер и легковой автомобиль.

По предварительным данным, аварию повлекли действия водителя мотороллера. Мужчина сам пострадал в происшествии, скорая помощь доставила его в больницу.

Проведенная полицией предварительная проверка показала, что водитель мотороллера был нетрезв. Окончательное заключение даст анализ крови.

Находившаяся за рулем легкового автомобиля женщина отделалась испугом.

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