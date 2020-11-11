11.11.2020, 20:58
ФОТО | Нетрезвый водитель без прав вылетел с дороги и врезался в дерево
В минувшую субботу, 7 ноября, в окрестностях деревни Каагъярве (волость Валга) автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель без прав, вылетел с дороги и врезался в дерево, пишет rus.rr со ссылкой на сообщение полиции в социальных сетях.
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