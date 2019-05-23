23.05.2019, 16:16

ФОТО | Несчастный случай в Тарту: опрокинувшийся кран разрушил бытовку


rus.delfi.ee
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Tartus vajus kraana pikali Foto: Argo Ingver

Сегодня в Тарту на участке, примыкающем к окружной дороге, завалился на бок строительный кран.

В результате аварии кран разломал бытовку, подъемом которой он и занимался.

По данным Delfi, в результате инцидента никто не пострадал.

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