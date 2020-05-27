ФОТО | Необычное ДТП: пьяный мужчина на газонокосилке врезался в грузовик

Когда полиция прибыла на место, водитель газонокосилки скрылся. Его задержали у находящегося неподалеку хутора, полиция обнаружили у мужчины уголовно наказуемый уровень опьянения.

По словам водителя грузовика, мужчина на газонокосилке как минимум три раза протаранил грузовик, перед тем, как остановился.