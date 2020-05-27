ФОТО | Необычное ДТП: пьяный мужчина на газонокосилке врезался в грузовик

В среду около 15:00 случилось ДТП в деревне Кяревере в Вильяндимаа. Пьяный мужчина на газонокосилке врезался в грузовик Scania с полуприцепом, который перевозил гравий для дорожных работ.
Когда полиция прибыла на место, водитель газонокосилки скрылся. Его задержали у находящегося неподалеку хутора, полиция обнаружили у мужчины уголовно наказуемый уровень опьянения.
По словам водителя грузовика, мужчина на газонокосилке как минимум три раза протаранил грузовик, перед тем, как остановился.
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