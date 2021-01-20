ФОТО | Немецкая полиция просит помощи в установлении личности мужчины. Он связан с убийством(3)
Изображенный на фото мужчина связан с совершенным два года назад в Берлине убийством, и немецкая полиция желает проверить возможную связь этого человека со странами Балтии. Для установления личности мужчины и его местонахождения требуется помощь общественности.
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