ФОТО | Немецкая полиция просит помощи в установлении личности мужчины. Он связан с убийством

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят связаться с криминальной полицией Германии по номеру +49 (0) 30 4664 941200, на который отвечают на немецком или английском языках, в рабочие дни есть говорящий по-русски сотрудник. Звонки на эстонском языке записываются.

🇩🇪 Saksamaa politsei vajab abi pildil oleva mehe tuvastamisel. Fotol kujutatud mees on seotud kahe aasta taguse... Опубликовано Keskkriminaalpolitsei Среда, 20 января 2021 г.