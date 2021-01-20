20.01.2021, 15:32

ФОТО | Немецкая полиция просит помощи в установлении личности мужчины. Он связан с убийством

 (16)
EST 22
ФОТО | Немецкая полиция просит помощи в установлении личности мужчины. Он связан с убийством
Politsei foto

Изображенный на фото мужчина связан с совершенным два года назад в Берлине убийством, и немецкая полиция желает проверить возможную связь этого человека со странами Балтии. Для установления личности мужчины и его местонахождения требуется помощь общественности.

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят связаться с криминальной полицией Германии по номеру +49 (0) 30 4664 941200, на который отвечают на немецком или английском языках, в рабочие дни есть говорящий по-русски сотрудник. Звонки на эстонском языке записываются.

🇩🇪 Saksamaa politsei vajab abi pildil oleva mehe tuvastamisel. Fotol kujutatud mees on seotud kahe aasta taguse...

Опубликовано Keskkriminaalpolitsei Среда, 20 января 2021 г.
Читайте также: