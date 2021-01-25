ФОТО: Неисправность микроавтобуса привела к большому пожару
22 января в 10:48 в деревне Рооксе в волости Кастре загорелся микроавтобус, огонь с которого вскоре перекинулся на находящееся поблизости здание.
22 января в 10:48 в деревне Рооксе в волости Кастре загорелся микроавтобус, огонь с которого вскоре перекинулся на находящееся поблизости здание.
Скорее всего, возгорание произошло из-за неполадки в электросистеме автомобиля. Крыша здания в пожаре была уничтожена полностью. Находивший внутри трактор Valtra удалось спасти.
Это не единственный пожар в Южной Эстонии за последние дни. Так, 24 января в 05:45 поступило сообщение о том, что на Колга теэ в Отепя горит сарай, соединенный с теплицей. До прибытия спасателей местные жители тушили огонь снегом. Точные причины возгорания выясняются.
22 января в 13:25 в деревне Кирумпяэ в Вырумаа загорелась баня. На тушение пожара ушло около часа. Люди в результате случившегося не пострадали.
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