ФОТО: Неисправность микроавтобуса привела к большому пожару

Скорее всего, возгорание произошло из-за неполадки в электросистеме автомобиля. Крыша здания в пожаре была уничтожена полностью. Находивший внутри трактор Valtra удалось спасти.

Это не единственный пожар в Южной Эстонии за последние дни. Так, 24 января в 05:45 поступило сообщение о том, что на Колга теэ в Отепя горит сарай, соединенный с теплицей. До прибытия спасателей местные жители тушили огонь снегом. Точные причины возгорания выясняются.

22 января в 13:25 в деревне Кирумпяэ в Вырумаа загорелась баня. На тушение пожара ушло около часа. Люди в результате случившегося не пострадали.