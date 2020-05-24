ФОТО | Не заметили маневров друг друга: столкнулись мотоцикл и автомобиль

"В 15.05 поступила информация об аварии на шоссе Таллинн - Тарту в Ярвамаа в Мустла-Нымме", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Двигавшийся в сторону Тарту автомобиль начал выполнять левый поворот, чтобы заехать на придорожную стоянку, когда в него сзади врезался мотоцикл.

По предварительным данным, мотоциклист начал обгон, и по каким-то причинам водители не заметили маневры друг друга. Перед столкновением мотоциклист успел резко затормозить и отвернуть. Удар по автомобилю пришелся в левый задний угол.

Водителя мотоцикла - 46-летнего мужчину - отвезли с места ДТП в больницу. Два находившихся в машине человека не пострадали.

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