ФОТО | Не заметили маневров друг друга: столкнулись мотоцикл и автомобиль
В воскресенье во второй половине дня в Мустла-Нымме (Ярвамаа) произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
В воскресенье во второй половине дня в Мустла-Нымме (Ярвамаа) произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
"В 15.05 поступила информация об аварии на шоссе Таллинн - Тарту в Ярвамаа в Мустла-Нымме", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Двигавшийся в сторону Тарту автомобиль начал выполнять левый поворот, чтобы заехать на придорожную стоянку, когда в него сзади врезался мотоцикл.
По предварительным данным, мотоциклист начал обгон, и по каким-то причинам водители не заметили маневры друг друга. Перед столкновением мотоциклист успел резко затормозить и отвернуть. Удар по автомобилю пришелся в левый задний угол.
Водителя мотоцикла - 46-летнего мужчину - отвезли с места ДТП в больницу. Два находившихся в машине человека не пострадали.
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