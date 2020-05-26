26.05.2020, 17:54

ФОТО | Не выдержала покрышка: тонны удобрений оказались в кювете

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Viljandimaal sõitis veok kraavi rehvi lõhkemise tõttu Foto: Kenno Soo

Во вторник около 16 часов на 52-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (волость Вильянди) произошло ДТП, в результате которого перевозивший удобрения грузовик выехал в кювет.

По предварительным данным, машина потеряла управляемость из-за лопнувшей покрышки. Грузовик занесло на встречную полосу движения и затем - в кювет.

К счастью, в момент аварии ни одно транспортное средство навстречу не двигалось.

В кювете оказался и весь груз аварийной машины - почти 25 тонн удобрений. Водитель не пострадал.

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