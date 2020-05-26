ФОТО | Не выдержала покрышка: тонны удобрений оказались в кювете

Во вторник около 16 часов на 52-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (волость Вильянди) произошло ДТП, в результате которого перевозивший удобрения грузовик выехал в кювет.
По предварительным данным, машина потеряла управляемость из-за лопнувшей покрышки. Грузовик занесло на встречную полосу движения и затем - в кювет.
К счастью, в момент аварии ни одно транспортное средство навстречу не двигалось.
В кювете оказался и весь груз аварийной машины - почти 25 тонн удобрений. Водитель не пострадал.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Жара может снизить активность коронавируса в Узбекистане
Медики Петербурга сказали, можно ли повторно заразиться Covid-19
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности