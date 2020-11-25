25.11.2020, 10:54

ФОТО | Не видели? Полиция ищет уклоняющихся от уголовного делопроизводства мужчин


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ФОТО | Не видели? Полиция ищет уклоняющихся от уголовного делопроизводства мужчин
Politsei foto

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Вирго Вайбле и Тарво Таммику, которых есть основание подозревать в вымогательстве и заведомом уклонении от уголовного делопроизводства.

Всех, кто видел этих мужчин или знает, где они могут находиться, просят позвонить по номеру 112 или 56630871.

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