ФОТО | Не только Viru: взрывом угрожали и торговым центрам Kristiine и Rocca al Mare, а также Arsenal

Сегодня утром эвакуировали людей из торгового центра Viru. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что центру сообщили об угрозе посредством электронной почты. Саперы проверили здание, никакого взрывного устройства не нашли. Торговый центр снова открыли примерно через двадцать минут.

Чуть раньше 13 часов несколько читателей сообщили Delfi, что людей эвакуируют из торгового центра Kristiine. На место прибыли пожарные и полиция. В 13:05 начали эвакуировать людей из торгового центра Rocca al Mare. Один читатель описал, что все здание опустошили за пять минут. "Затем прибыла полиция и оцепила лентой двери всех входов".

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что эти центры получили по электронной почте такую же угрозу, как центр Viru. Саперы проверили оба торговых центра, взрывных устройств не было.

В 14:20 Delfi подтвердили, что письмо с угрозами получил и расположенный в Пыхья-Таллинне торговый центр Arsenal. Людей эвакуировали, центр проверяют.

Полиция занимается тем, чтобы выяснить, кто стоит за угрозами.