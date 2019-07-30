30.07.2019, 11:16
ФОТО: Нарвская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в правонарушении(23)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.
Она может быть связана с правонарушением. Если кто-то опознает женщину, полиция просит сообщить по телефону 35 76151 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу anastassia.kurenkova@politsei.ee.
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