30.07.2019, 11:16

ФОТО: Нарвская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в правонарушении

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rus.delfi.ee
EST 29
ФОТО: Нарвская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в правонарушении
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.

Она может быть связана с правонарушением. Если кто-то опознает женщину, полиция просит сообщить по телефону 35 76151 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу anastassia.kurenkova@politsei.ee.

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