31.07.2019, 12:00

ФОТО: Нарвская полиция разыскивает возможного правонарушителя

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает возможного правонарушителя
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, изображённого на фото.

Он может быть связан с правонарушением.

Если кто-то опознает мужчину, просим сообщить по телефону 35 76074 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по е-майлу tatjana.pervunina@politsei.ee.

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