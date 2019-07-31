ФОТО: Нарвская полиция разыскивает возможного правонарушителя

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, изображённого на фото.
Он может быть связан с правонарушением.
Если кто-то опознает мужчину, просим сообщить по телефону 35 76074 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по е-майлу tatjana.pervunina@politsei.ee.
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