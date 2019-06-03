03.06.2019, 18:06

ФОТО: Нарвская полиция разыскивает мужчину, он может быть связан с правонарушением

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает мужчину, он может быть связан с правонарушением
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности человека, который может быть связан с правонарушением (изображенного на фото).

Если кто-то опознает молодого человека, полиция просит сообщить по телефону 35 76085 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу olga.toropina @politsei.ee.

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