24.07.2020, 16:44

ФОТО | Нарвская полиция просит помощи в установлении личности мужчин

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ФОТО | Нарвская полиция просит помощи в установлении личности мужчин
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям (изображенных на фото).

Если кто-то опознает мужчин, просим сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу tatjana.loginova@politsei.ee

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