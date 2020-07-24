ФОТО | Нарвская полиция просит помощи в установлении личности мужчин

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям (изображенного на фото).
Если кто-то опознает мужчин, просим сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 08.00 до 17.00) или по э-майлу tatjana.loginova@politsei.ee
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