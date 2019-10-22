ФОТО | Налогово-таможенный департамент накрыл крупную наркогруппировку

При задержании конфисковали килограмм кокаина с высоким содержание чистого вещества, и при обыске нашли различные средства для оборота наркотических веществ (весы, полиэтиленовые пакеты с застежкой и т.д.). В ходе последующих процессуальных действий выявили двоих мужчин, которые, согласно предъявленному подозрению, были организаторами деятельности преступной группировки. Одного из подозреваемых задержали в конце июля в аэропорту Франкфурта, второго подозреваемого — в последние дни августа в Эстонии, ранее он долго находился в Турции.

По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками MTA Рауля Коппельмаа, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств можно сказать, что каждый член преступной группировки играл свою определенную роль, в группировку входили как организаторы, курьеры, упаковщик наркотического вещества, так и местные дилеры.

Госпрокурор Вахур Верте пояснил, что до сих пор собранные доказательства указывают, что группировка действовала с целью заработать на продаже кокаина очень большой криминальный доход, поэтому одному подозреваемому предъявлено подозрение в деянии, в случае признания виновным в котором Пенитенциарный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком от шести до 20 лет или пожизненно.

Досудебное производство по уголовному делу проводит MTA под руководством Госпрокуратуры.