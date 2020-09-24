24.09.2020, 09:15

ФОТО: Наказывавшийся за детское порно ”Дед Мороз” снова предстал перед судом по такому же обвинению


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Agu Hani kohtus Foto: Delfi

Год назад, Пярнуский уездный суд признал Агу Хани виновным во владении и распространении детской порнографии. Вчера, в свой 48-й день рождения, Хани вновь предстал перед судом по такому же обвинению.

Примечательно, что Хани, который ранее зарабатывал на хлеб в качестве Деда Мороза, даже во время уголовного расследования продолжал скачивать порнографию с участием несовершеннолетних. Тогда, согласно обвинению, через BitTorrent в 2017-2018 гг мужчина скачал сотни файлов с детской порнографией. Также он сделал файлы доступными для других. В его компьютере было найдено более 5000 фотографий и более сотни видео соответствующего содержания.

Что касается вчерашнего заседания, то обвиняемый и прокуратура должны были заключить соглашение, но обвиняемый в последний момент отказался.

В прошлом году Хани сказал Delfi, что хотел скачать не детское порно, а взрослое и все получилось случайно.

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Вчерашнее заседание Хани комментировать не пожелал.

Согласно соглашению с прокуратурой, заключенному в рамках прошлого дела, мужчина получил полтора года тюрьмы условно с испытательным сроком в 21 месяц. Также он должен был пройти лечение от сексуальных девиаций.

Три года назад Хани в социальных сетях писал, что по заказу играет Деда Мороза для детей и людей с недостатками здоровья.

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