05.06.2020, 15:02
ФОТО | Над Таллиннским заливом тянется шлейф густо-черного дыма. Загорелось водное моторное средство.(3)
Что именно горит в море, точно пока не известно. Спасательный департамент и полиция это выясняют. Ясно одно — это не учения: организаторы крупных учений Baltops заверили Delfi, что инцидент с учениями не связан.
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