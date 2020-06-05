05.06.2020, 15:02

ФОТО | Над Таллиннским заливом тянется шлейф густо-черного дыма. Загорелось водное моторное средство.

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Suitsulont Tallinna lahel Foto: Suitsulont Tallinna lahel

Что именно горит в море, точно пока не известно. Спасательный департамент и полиция это выясняют. Ясно одно — это не учения: организаторы крупных учений Baltops заверили Delfi, что инцидент с учениями не связан.

По данным Delfi, в море загорелась лодка: по сообщениям свидетелей, был слышен взрыв, виднелись и языки пламени.

Инцидентом занимается Департамент полиции и погранохраны, привлечены также специалисты Спасательного департамента.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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