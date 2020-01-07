07.01.2020, 08:45

ФОТО: Начался процесс над обвиняемым в убийстве эстонского музыканта

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обновлено в 10:34
Александер Пихлак
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Foto: Priit Simson

Сегодня начинается судебный процесс над Карелом Шмутовым, который обвиняется в убийстве музыканта Райво Рятте в ходе семейной ссоры. Хотя адвокат Шмутова хотел, чтобы суд изучил подробности жизни Рятте в Финляндии, суд не удовлетворил это ходатайство.

Рятте ушел из жизни 19 июля 2018 года, когда 27-летний Шмутов (в то время ему было 27 лет) сбил на его автомобиле, причинив пострадавшему тяжкие телесные повреждения. Рятте позже скончался в больнице.

Ilmar Saabas

В ту ночь Центр тревоги получил сообщение, что в Нымме на улице Киви 48-летний мужчина напал на 27-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Прибывший на место наряд полиции обнаружил на улице Киви автомобиль Audi A6 в аварийном состоянии, поломанный забор и около него — 48-летнего тяжело раненого Рятте.

На основании собранных улик прокуратура в конце прошлого года передала в суд обвинительное заключение в отношении Карела Шмутова, согласно которому, это был не несчастный случай и не самооборона, речь идет о совершении преступления. В случае признания виновным Шмутова ждет лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Eesti Ekspress писал в ноябре прошлого года, что ходе судебного процесса важным вопросом будет то, был ли умерший музыкант агрессивным. "Личность Рятте, его поведение и состояние здоровья имеют очень важное значение", — сказала адвокат обвиняемого Сирье Муст на распорядительном заседании суда. "Для того, чтобы выяснить, что могло явиться спусковым крючком событий, необходимо иметь как можно больше информации", — пояснила она и ходатайствовала о более основательном изучении поведения Рятте. Для этого адвокат просила суд изучить сообщения Рятте в сети Facebook в адрес экс-супруги и еще одного знакомого, а также собрать информацию о жизни Рятте в Финляндии.

Пресс-секретарь Харьюского суда Вийвика Сиплане сказала сегодня Delfi, что суд оставил без удовлетворения ходатайство о сборе информации о жизни Рятте в Финляндии. Адвокат хотела знать, как Рятте, работая в Хельсинки медбратом в психиатрической клинике университета, содержал себя, и выписывались ли ему какие-то медикаменты.

Суд в то же время удовлетворил просьбу адвокатов заслушать дополнительных свидетелей. Так, на судебное заседание будет вызван врач, осматривавший труп Рятте.

Газета Eesti Päevaleht писала в годовщину трагического инцидента, что в доме Рятте в основном жила его экс-супруга Палми Рятте, сам Райво большую часть времени находился в Финляндии. В тот роковой вечер, когда музыкант вернулся из Финляндии домой пораньше, в гостях у Палми был ее новый спутник жизни Карел. По одной из версий общие дети Рятте послали Райво фотографии о происходящих в доме вечеринках, где употреблялись также одурманивающие вещества, и именно из-за этого музыкант решил вернуться домой пораньше.

К сказанному можно добавить, что в конце июня 2018 года полиция возбудила против Райво Рятте уголовное дело, его подозревали в том, что он угрожал своей бывшей жене убийством и применил в отношении женщины физическую силу. Палми Рятте тогда поделалась с газетой Õhtuleht фотографией раны головы и добавила, что первый раз Райво избил ее в 2011 году в Париже, инцидент зафиксировали в посольстве Эстонии во Франции и в парижской полиции.

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