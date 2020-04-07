07.04.2020, 16:31
ФОТО | На железнодорожном переезде Лагеди произошла авария — автомобиль перевернулся на крышу(8)
На железнодорожном переезде Лагеди лежит автомобиль, перевернувшийся на крышу. Причины инцидента пока неизвестны.
На железнодорожном переезде Лагеди лежит автомобиль, перевернувшийся на крышу. Причины инцидента пока неизвестны.
Согласно данным Elron, автомобиле находится на железнодорожных путях между остановками Лагеди и Кулли. В связи с ту и Таллинн-Аэгвийду.
Движение продолжится, когда полиция даст разрешение. Оперативную информацию можно найти на сайте Elron.
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