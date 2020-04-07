07.04.2020, 16:31

ФОТО | На железнодорожном переезде Лагеди произошла авария — автомобиль перевернулся на крышу

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Ronginnetus Lagedi ülesõidul Foto: Delfi lugeja

На железнодорожном переезде Лагеди лежит автомобиль, перевернувшийся на крышу. Причины инцидента пока неизвестны.

Согласно данным Elron, автомобиле находится на железнодорожных путях между остановками Лагеди и Кулли. В связи с ту и Таллинн-Аэгвийду.

Движение продолжится, когда полиция даст разрешение. Оперативную информацию можно найти на сайте Elron.

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