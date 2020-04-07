ФОТО | На железнодорожном переезде Лагеди произошла авария — автомобиль перевернулся на крышу

Согласно данным Elron, автомобиле находится на железнодорожных путях между остановками Лагеди и Кулли. В связи с ту и Таллинн-Аэгвийду.

Движение продолжится, когда полиция даст разрешение. Оперативную информацию можно найти на сайте Elron.