12.10.2020, 10:40
ФОТО | На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер
В воскресенье, 11 октября, в 14:05 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Райгла в волости Ряпина на реке Выханду загорелся катер.
В воскресенье, 11 октября, в 14:05 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Райгла в волости Ряпина на реке Выханду загорелся катер.
К моменту прибытия спасателей на место, находившийся на катере человек был с помощью полиции и береговой охраны доставлен на берег. К счастью, он не пострадал.
Спасатели потушили возгорание к 15:19. Катер сгорел полностью.
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