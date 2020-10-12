12.10.2020, 10:40

ФОТО | На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер


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ФОТО | На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер
Foto: Päästeamet

В воскресенье, 11 октября, в 14:05 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Райгла в волости Ряпина на реке Выханду загорелся катер.

К моменту прибытия спасателей на место, находившийся на катере человек был с помощью полиции и береговой охраны доставлен на берег. К счастью, он не пострадал.

Спасатели потушили возгорание к 15:19. Катер сгорел полностью.

Foto: Päästeamet

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