ФОТО | На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер

К моменту прибытия спасателей на место, находившийся на катере человек был с помощью полиции и береговой охраны доставлен на берег. К счастью, он не пострадал.

Спасатели потушили возгорание к 15:19. Катер сгорел полностью.

Foto: Päästeamet

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