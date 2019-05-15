ФОТО: На юге Эстонии конфисковали крупную партию белорусских контрабандных сигарет

На прошлой неделе сотрудники Ляэнеского отделения Налогово-таможенного департамента на шоссе Валга-Уулу задержали автомобиль с 520 000 контрабандными сигаретами. Товар произведен в Белоруссии, марки — NZ Gold и красный Premiere.
Фургон, остановленный для дорожного осмотра, на первый взгляд казался пустым. Но во время его измерений выяснилось, что внутренняя часть его багажного отделения короче, чем внешняя. За двойной стеной был тайник, куда и были спрятаны пачки.
Товар был конфискован и подлежит уничтожению. Водителю, гражданину Латвии, с качестве наказания дали полтора года условно с испытательным сроком, также ему придется выплатить государству 600 евро. Также его выслали из Эстонии и назначили запрет на въезд в страну в течение пяти лет.