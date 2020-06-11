11.06.2020, 17:50
ФОТО | На улице Кеск-Сыямяэ подъемный кран упал в кювет. Вечером улица будет перекрыта
Около Кеск-Сыямяэ, 7 в Таллинне в четверг произошло ДТП — подъемный кран упал на бок в кювет, сообщает Таллиннский транспортный департамент.
Около Кеск-Сыямяэ, 7 в Таллинне в четверг произошло ДТП — подъемный кран упал на бок в кювет, сообщает Таллиннский транспортный департамент.
В связи с этим в период с 20:00 по 22:00 отрезок улицы Кеск-Сыямяэ от дома под номером 5 до дома под номером 7 будет полностью перекрыт — кран будут доставать из кювета.
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