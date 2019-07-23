23.07.2019, 15:20
ФОТО: На улице Эндла столкнулись легковой и грузовой автомобили
Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись легковой и грузовой автомобили.
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