23.07.2019, 15:20

ФОТО: На улице Эндла столкнулись легковой и грузовой автомобили


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 15 pilti
Foto: Madis Veltman

Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись легковой и грузовой автомобили.

На месте аварии движение закрыто в обоих направлениях.

В результате случившегося никто не пострадал.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: