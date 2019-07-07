07.07.2019, 09:06
ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице
Сегодня около двух часов ночи произошла авария в деревне Ахья в Пылвамаа, где 46-летний водитель Volkswagen Passatзаснул за рулем, вылетел в кювет и врезался в дерево.
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