07.07.2019, 09:06

ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице


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ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице
Argo Ingver

Сегодня около двух часов ночи произошла авария в деревне Ахья в Пылвамаа, где 46-летний водитель Volkswagen Passatзаснул за рулем, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Авария произошла на Тартуском шоссе. В результате аварии пострадал сам водитель, 42-летняя женщина, 11-летний и годовалый мальчики. Скорая доставила пострадавших в Клинику Тартуского университета.

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