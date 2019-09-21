21.09.2019, 19:30

ФОТО | На Тартуском шоссе в Таллинне горело старое складское здание


rus.delfi.ee
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Foto: Henri-Kristian Kirsip

Центр тревоги получил сообщение о пожаре по адресу Тартуское шоссе, 80j.

Спасатели выяснили, что в старом складском здании горит строительный мусор на площади в 60 квадратных метров.

На место приехала скорая помощь, но услуги медиков не понадобились. При пожаре никто не пострадал.

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