21.09.2019, 19:30
ФОТО | На Тартуском шоссе в Таллинне горело старое складское здание
Центр тревоги получил сообщение о пожаре по адресу Тартуское шоссе, 80j.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре по адресу Тартуское шоссе, 80j.
Спасатели выяснили, что в старом складском здании горит строительный мусор на площади в 60 квадратных метров.
На место приехала скорая помощь, но услуги медиков не понадобились. При пожаре никто не пострадал.
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