ФОТО | На Тартуском шоссе резко затормозил трамвай — пострадала пассажирка

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сказала, что еще не выяснилось, почему трамваю пришлось резко затормозить. Женщине вызвали скорую помощь, и ее передали под опеку медиков.

Трамвайное движение не нарушено. Информация об инциденте предварительная, и более точные обстоятельства выясняются.