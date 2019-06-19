19.06.2019, 14:22

ФОТО | На Тартуском шоссе резко затормозил трамвай — пострадала пассажирка


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Äkkpidurdunud tramm Foto: Delfi lugeja, Delfi

Сегодня незадолго до 13:30 поблизости от дома по адресу Тартуское шоссе, 33а трамвай внезапно затормозил, в результате в трамвае упала и пострадала женщина.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сказала, что еще не выяснилось, почему трамваю пришлось резко затормозить. Женщине вызвали скорую помощь, и ее передали под опеку медиков.

Трамвайное движение не нарушено. Информация об инциденте предварительная, и более точные обстоятельства выясняются.

Читайте также:
Читайте также: