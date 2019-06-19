19.06.2019, 14:22
ФОТО | На Тартуском шоссе резко затормозил трамвай — пострадала пассажирка
Сегодня незадолго до 13:30 поблизости от дома по адресу Тартуское шоссе, 33а трамвай внезапно затормозил, в результате в трамвае упала и пострадала женщина.
Сегодня незадолго до 13:30 поблизости от дома по адресу Тартуское шоссе, 33а трамвай внезапно затормозил, в результате в трамвае упала и пострадала женщина.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сказала, что еще не выяснилось, почему трамваю пришлось резко затормозить. Женщине вызвали скорую помощь, и ее передали под опеку медиков.
Трамвайное движение не нарушено. Информация об инциденте предварительная, и более точные обстоятельства выясняются.
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