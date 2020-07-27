27.07.2020, 14:45
ФОТО: На Таллиннском шоссе автомобиль BMW сбил женщину
Сегодня в 13:30 полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в деревне Ууэмыйза близ Хаапсалу произошла авария, в которой пострадала 64-летняя женщина.
Сегодня в 13:30 полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в деревне Ууэмыйза близ Хаапсалу произошла авария, в которой пострадала 64-летняя женщина.
По предварительным данным, женщину, которая переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода, сбил легковой автомобиль BMW.
Водитель автомобиля был трезв. Женщина получила травмы.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мясников — о последствиях дистанционного обучения
Названы сроки сдачи новой инфекционной больницы в Челябинске
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать