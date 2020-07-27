27.07.2020, 14:45

ФОТО: На Таллиннском шоссе автомобиль BMW сбил женщину


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Haapsalu õnnetus 27.07.2020
Haapsalu õnnetus 27.07.2020Foto: erakogu

Сегодня в 13:30 полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в деревне Ууэмыйза близ Хаапсалу произошла авария, в которой пострадала 64-летняя женщина.

По предварительным данным, женщину, которая переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода, сбил легковой автомобиль BMW.

Водитель автомобиля был трезв. Женщина получила травмы.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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