ФОТО: На Таллиннском шоссе автомобиль BMW сбил женщину

Сегодня в 13:30 полиция получила сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в деревне Ууэмыйза близ Хаапсалу произошла авария, в которой пострадала 64-летняя женщина.
По предварительным данным, женщину, которая переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода, сбил легковой автомобиль BMW.
Водитель автомобиля был трезв. Женщина получила травмы.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
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