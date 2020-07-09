09.07.2020, 14:44
ФОТО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовики, движение перекрыто
Сегодня днем на Таллиннской окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись польские и эстонские грузовики. Движение на месте аварии перекрыто.
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Алтынай Омурбекова: Обратилась за помощью к Омурбеку Бабанову
В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры и театры
Как проходит вскрытие, захоронение умерших от COVID в Кыргызстане