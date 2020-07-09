09.07.2020, 14:44

ФОТО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовики, движение перекрыто


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Õnnetus Tallinna ringteel Foto: Delfi Lugeja

Сегодня днем ​​на Таллиннской окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись польские и эстонские грузовики. Движение на месте аварии перекрыто.

Авария произошла в 13:24 на Таллиннской окружной дороге, недалеко от Лагеди. Столкнулись два грузовика — один с польскими номерами, другой с эстонскими.

Оба водителя оказались зажаты в кабинах машин. Водителя фуры с эстонскими номерами доставили в больницу. Другому оказали помощь на месте происшествия, он получил легкие травмы.

Движение на месте аварии перекрыто, поэтому полиция просит выбирать другие маршруты.

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