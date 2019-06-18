ФОТО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовик и погрузчик, пострадали оба водителя

Сегодня вечером полиция получила сообщение о ДТП на 20 километре Таллиннской окружной дороги, где произошло столкновение грузовика и погрузчика.
В произошедшем незадолго до 18 часов ДТП пострадал управлявший погрузчиком 31-летний мужчина, которого доставили в больницу. Помимо этого 55-летний водитель грузовика тоже получил легкие травмы, но также был доставлен в больницу для оказания первой помощи.
Полицейские работают на месте происшествия, и более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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