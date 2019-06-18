ФОТО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовик и погрузчик, пострадали оба водителя

В произошедшем незадолго до 18 часов ДТП пострадал управлявший погрузчиком 31-летний мужчина, которого доставили в больницу. Помимо этого 55-летний водитель грузовика тоже получил легкие травмы, но также был доставлен в больницу для оказания первой помощи.

Полицейские работают на месте происшествия, и более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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