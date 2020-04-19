19.04.2020, 15:30
ФОТО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись два автомобиля
Сегодня после полудня на шоссе Палдиски-Кейла-Таллинн произошло ДТП. Никто в аварии серьезно не пострадал.
Сегодня после полудня на шоссе Палдиски-Кейла-Таллинн произошло ДТП. Никто в аварии серьезно не пострадал.
Сегодня около 13:45 в волости Харку в деревне Тутермаа произошло ДТП, когда между собой столкнулись автомобили Audi и Volvo. В двух машинах было в общей сложности три человека, и одного из них доставили в больницу на осмотр. Водители договорились между собой о деталях ДТП.
На месте происшествия было сильно нарушено движение, и его там регулировала полиция.
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