24.09.2020, 14:31
ФОТО | На Таллиннской окружной дороге перевозивший топливо грузовик врезался в ограждение — бензин вылился на дорогу
На 8 км Таллиннской окружной дороги грузовик, перевозивший топливо, врезался в ограждение, в результате чего у транспортного средства лопнуло колесо и на дорогу вылился бензин.
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
В Москве по неосторожности убили младенца
Онколог назвал главного врага рака
«Только мычит»: мать убитых в Рыбинске девочек сходит с ума