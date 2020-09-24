24.09.2020, 14:31
ФОТО | На Таллиннской окружной дороге перевозивший топливо грузовик врезался в ограждение — бензин вылился на дорогу(6)
На 8 км Таллиннской окружной дороги грузовик, перевозивший топливо, врезался в ограждение, в результате чего у транспортного средства лопнуло колесо и на дорогу вылился бензин.
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