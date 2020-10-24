ФОТО | На Таллиннской окружной дороге автомобиль перелетел через барьерное ограждение(4)
Сегодня в 16:15 на 16 километре Таллиннской окружной дороги в деревне Курна произошла авария.
Сегодня в 16:15 на 16 километре Таллиннской окружной дороги в деревне Курна произошла авария.
Двигаясь по направлению в сторону Юри, автомобиль Nissan врезался в защитный барьер возле выезда на проезжую часть, перелетел через него и затем приземлился в канаве.
Водителя доставили в больницу на медконтроль. По первоначальным данным, серьезных травм он не получил. В машине была и собака, которая с перепугу сбежала с места происшествия.
По данным полиции, водитель был трезвый в момент аварии и он имеет водительские права. Причина аварии устанаволивается.
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