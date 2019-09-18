ФОТО | На стройке в Хааслава прогремел взрыв, есть пострадавший

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что сообщение об инциденте получили в 20.52. По предварительным данным, в селе Хааслава в результате взрыва газового устройства загорелся частный дом, находящийся на стадии строительства.

По словам очевидца, в доме был человек, который выбрался из дома в сильно поврежденной одежде.

В PPA подтвердили, что в результате инцидента есть один пострадавший, которого доставили в больницу. По состоянию на 21.40 на месте работают спасатели.

Обстоятельства происшествия выясняются.