ФОТО: На стройке под Вильянди двое мужчин оказались погребены под обвалом, один из них скончался
Сегодня на стройке под Вильянди два мужчины оказались погребены под обвалом, один из них скончался.
Сегодня на стройке под Вильянди два мужчины оказались погребены под обвалом, один из них скончался.
В понедельник в 11.47 Центр тревоги получил сообщение, что в десяти километрах от Вильянди, в Хеймтали произошел несчастный случай на стройке. Речь идет о строительстве школьного стадиона. Во время выкапывания траншеи произошел обвал и два человека оказались засыпаны землей.
Прибывшие на место за девять минут спасатели помогли выбраться из-под обвала мужчине, который находился в сознании. Его передали сотрудникам скорой помощи.
Другого мужчину завалило сильнее. Достать его удалось спусти полчаса. К сожалению, он был уже мертв.
Причины и точные обстоятельства случившегося выяснит полиция и Инспекция по охране труда.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР