ФОТО: На стройке под Вильянди двое мужчин оказались погребены под обвалом, один из них скончался

В понедельник в 11.47 Центр тревоги получил сообщение, что в десяти километрах от Вильянди, в Хеймтали произошел несчастный случай на стройке. Речь идет о строительстве школьного стадиона. Во время выкапывания траншеи произошел обвал и два человека оказались засыпаны землей.

Прибывшие на место за девять минут спасатели помогли выбраться из-под обвала мужчине, который находился в сознании. Его передали сотрудникам скорой помощи.

Другого мужчину завалило сильнее. Достать его удалось спусти полчаса. К сожалению, он был уже мертв.

Причины и точные обстоятельства случившегося выяснит полиция и Инспекция по охране труда.