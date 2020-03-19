ФОТО: На строительной площадке мужчина сорвался с крыши

Сегодня около десяти часов утра на улице Уку в Вильянди на строительной площадке произошел несчастный случай.
Согласно имеющимся данным, в ходе работ по реновации двухэтажного частного дома 22 летний мужчина сорвался со строительных лесов или крыши (откуда именно — точная информация на данный момент отсутствует).
После падения мужчина находился в сознании. Его доставили в больницу Вильянди. Насколько сильно он пострадал, сейчас неизвестно.
Защитного снаряжения при осуществлении работ строитель не использовал.
Выяснением точных обстоятельств занимается полиция.
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