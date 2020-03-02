ФОТО | На столичной улице Виру горит квартира

В Таллинне на улице Виру произошел пожар: на пятом этаже дома горит квартира.
В Таллинне на улице Виру произошел пожар: на пятом этаже дома горит квартира.
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