02.03.2020, 20:23

ФОТО | На столичной улице Виру горит квартира

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Galerii: 16 pilti
Foto: Priit Simson

В Таллинне на улице Виру произошел пожар: на пятом этаже дома горит квартира.

Пожар случился в доме номер 4. Огонь тушат пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

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