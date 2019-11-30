ФОТО | На смартфонах распространяется мошеннический розыгрыш от имени Rimi и Omniva. Кто-то уже потерял 60 евро

Розыгрыш гласит, что клиенты Rimi якобы могут выиграть iPhone 11. Rimi подчеркивает, что они не имеют никакой связи с данным розыгрышем, и призывает людей не взаимодействовать с ним.

Мошенническая схема следующая: в смартфоне открывается окно с сообщение, что человек якобы выиграл новый телефон. Текст гласит, что вы являетесь одним из десяти человек, которые были выбраны для розыгрыша iPhone 11, и для того, чтобы получить приз, нужно просто нажать на правильный подарок, для чего есть три попытки.

В соцсетях люди пишут, что подобная мошенническая реклама распространяется и от имени Omniva. Несколько человек признались, что стали жертвами мошенников — один из них потерял 60 евро.

На фото видно, что мы имеем дело с окном, которое открывается в браузере смартфона. Если посмотреть на поле адреса сайта, то становится ясно — с Rimi он не связан.