ФОТО | На скользкой дороге столкнулись фура и внедорожник

По предварительным данным, из-за сложных дорожных условий водитель BMW потерял управление автомобилем и врезался в грузовик. В результате столкновения обе машины вынесло в кювет.

Медики скорой помощи осмотрели водителей, обошлось без травм.

Согласно прогнозу синоптиков, сложные метеоусловия сохранятся в Эстонии также в среду вечером и в ночь на четверг.