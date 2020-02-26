ФОТО | На скользкой дороге столкнулись фура и внедорожник

В шестом часу вечера в волости Пыхья-Сакала в Вильяндиском уезде произошла авария: столкнулись грузовой автомобиль Volvo и внедорожник BMW.
По предварительным данным, из-за сложных дорожных условий водитель BMW потерял управление автомобилем и врезался в грузовик. В результате столкновения обе машины вынесло в кювет.
Медики скорой помощи осмотрели водителей, обошлось без травм.
Согласно прогнозу синоптиков, сложные метеоусловия сохранятся в Эстонии также в среду вечером и в ночь на четверг.
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